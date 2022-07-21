В Волгоградской области идет ремонт почти 200 километров федеральных трасс

Второй этап обхода Волгограда готов на 18%. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 1204 километра федеральных автодорог в Волгоградской области. Сейчас почти на 200 километрах трасс идет ремонт, также в регионе строят три крупных инфраструктурных объекта. Первый этап обхода Волгограда готов уже на 44%, второй – на 18%. На финишной прямой работы по реконструкции 13-километрового участка трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский со строительством обхода поселка Горьковского и на 19-километровом отрезке трассы Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Все эти дорожные объекты - часть нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Два из них должны сдать уже в этом году. Плюс к этому в Волгоградской области до четырех полос расширяют проезжую часть на двух федеральных автодорогах: с 643 по 654 километр трассы Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» и с 824 по 838 километр московской трассы Р-22 «Каспий». Сначала рабочие строят новые полосы, затем ремонтируют старые, так что водителям не приходится простаивать в пробках на участках реверсивного движения. Работы идут по графику, отметил после проверки объектов начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

А на подъездной дороге к ДАПП «Вишневка» на границе с Казахстаном, которая является ответвлением трассы Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», дорожники будут использовать для «омоложения» и защиты дорожного покрытия инновационную пропитку «Дорсан», что позволит продлить долговечность покрытия и сократить затраты на последующий ремонт.