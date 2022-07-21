Под Волгоградом лихач на ВАЗе сбил мать с 3-летним сыном

Пострадавших госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с двумя пострадавшими произошло 20 июля в городе Камышин Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, около пяти часов вечера 50-летний водитель «»ВАЗ-21043» ехал по улице Волгоградской в сторону Дивизии. По неизвестным причинам мужчина не заметил двух пешеходов, переходивших проезжую часть как положено – по «зебра. Светофора на том участке не было.

- Водитель совершил наезд на 3-летнего и 30-летнюю пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в полиции.

Мать с сыном получили травмы, их увезли в ближайшую больницу, оказывают необходимую помочь.