В Волгограде нашли вакансии с суперзарплатой

В Волгограде есть вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области собрали самые высокооплачиваемые вакансии. В некоторых из них кандидатам предлагается суперзарплата – от 150 тысяч рублей в месяц. За полгода – с января по июнь – в регионе нашлось несколько таких предложений. Самый высокий доход у вакансии директора по продажам в ИТ-компанию. Зарплата – от 300 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в сервисе по поиску работы hh.ru. Работа предполагает возможность удаленки, среди требований - опыт управления отделом продаж с объемом выручки 1 миллиард рублей в год, опыт работы в стартапе и управления штатом от 100 человек.

В Волгоградской области вакансия директор литейного производства предполагает месячный доход в 200 тысяч рублей на руки. Работать нужно в Камышине. Федеральный мебельный холдинг в Волгограде ищет руководителя отдела мотивации, компенсации и льгот с зарплатой от 170 до 200 тысяч рублей. Требуется переезд в Воронеж. Не нужна смена города в вакансии сосудистого хирурга, хирурга-флеболога. Зарплата - 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в Волгоградской области можно найти вакансии с высокой зарплатой, их все равно не так много по сравнению с другими регионами.

- По доле вакансий с высокими зарплатами Волгоградская область занимает 51-е место, - отметили в hh.ru.