Стало известно, почему остановилось "Колесо обозрения" в парке ЦПКиО Волгограда

Эвакуация прошла слаженно и без ЧП. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

20 июля вечером в ЦПКиО остановилось "Колесо обозрения" с людьми в кабинках. Как стало известно, причиной ЧП стал скачок напряжения, который привел к полному отключению системы.

- Сейчас мы создали специальную комиссию, которая будет разбираться, что случилось и как этого избежать. Также нам предстоит технический аудит всего оборудования. Мы собираемся привлечь стороннюю компанию, которая даст квалифицированное заключение о работе системы. Только после того, как будет точно известна причина и уверенность, что ЧП не повторится, можно говорить о запуске аттракциона, - рассказал сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин.

Так что в ближайшие пару недель прокатиться на "Колесе обозрения" не получится.

Напомним, в кабинках 20 июля вечером застряли 24 человека, среди которых были дети. МЧС грамотно провело эвакуацию людей по пожарной лестнице, никто не пострадал. Для кого-то это стало экстремальным приключением, а для кого-то стресс на несколько дней..