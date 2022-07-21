В Волгограде обновили асфальт на улице Аджарской в микрорайоне Тулака

В Волгограде продолжается ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Советском районе Волгограда завершают ремонт улицы Аджарской в микрорайоне Тулака. Рабочие уже уложили верхний слой асфальта. Осталось нанести разметку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, длина приведенного в порядок участка около 700 метров.

Напомним, что ранее подрядчик заменил 1,4 тысячи погонных метров бордюров, укрепил основание, также полностью обновил ливневки.

Отметим, что ремонтные работы идут на многих других улицах - Армянской, Криворожской, Карла Маркса, Туркменской и пр