В Волгограде обновили асфальт на улице Аджарской в микрорайоне Тулака

В Волгограде продолжается ремонт дорог.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Советском районе Волгограда завершают ремонт улицы Аджарской в микрорайоне Тулака. Рабочие уже уложили верхний слой асфальта. Осталось нанести разметку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, длина приведенного в порядок участка около 700 метров.
Напомним, что ранее подрядчик заменил 1,4 тысячи погонных метров бордюров, укрепил основание, также полностью обновил ливневки.
Отметим, что ремонтные работы идут на многих других улицах - Армянской, Криворожской, Карла Маркса, Туркменской и пр