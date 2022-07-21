Волгоградцам рекомендовали покупать фруктовое «сладкое трио» июля

Спелый абрикос должен быть без зеленых боков Фото: Олег ЗОЛОТО

Июль – время созревания фруктов, и солирует, так называемое, «сладкое трио», которое составляют персики, абрикосы и нектарины. Постепенно спеют сливы и молодые российские яблоки сортов мельба, антоновка, белый налив. Большинство фруктов поставляют из Армении, Азербайджана и Узбекистана. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали, как выбрать спелые и полезные фрукты. Так абрикос должен быть крупным, с оранжевым оттенком. А если есть зеленые бока, значит плод еще не созрел. Лучший сорт абрикосов – шалах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

Уже на прилавках магазинов и рынков лежат спелые персики. Они крупнее абрикосов, у них бархатистая желтая кожица с красными вкрапления, мякоть спелого фрукта сочная, сладкая, но может быть с горчинкой. У нектарина мякоть белая, желтая или розовая. Сливы в июле в Волгоград привозят из Молдавии и Краснодарского края. Волгоградцам напомнили, что спелые фрукты не должны быть слишком твердыми и мягкими. Сочащиеся соком и помятые плод подойдут только для варенья.

- У плодов есть и свои противопоказания. Не рекомендуется употреблять их при индивидуальной непереносимости, аллергии и заболеваниях желудка с повышенной кислотностью (язва, гастрит и др.), сахарном диабете. Все перечисленные фрукты содержат много витаминов. Это отличный перекус и дополнение к завтраку: свежие ломтики добавляют в йогурты, запеканку, творог каши, - отметили в Роспотребнадзоре.