«В адскую жару выбросили в битум:» под Волгоградом волонтеры спасли из ямы со смолой шесть собак

Фото: приют Лисена.

В волгоградский приют «Лисена» накануне привезли 16 новых подопечных в тяжелом состоянии. Шесть из них – молодые собаки, которых выбросили в глубокую яму с битумом недалеко от станции Орловка в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru зоозащитники, несчастные животные пробыли в строительной яме, наполненной смолой, около двух дней. Без еды и воды.

- В адскую жару, щенят сбросили в строительную яму, заполненную строительной смолой. Щенята, пытаясь выбраться, увязали всё больше. Без воды и еды они пробыли там более двух дней. У одной была залеплена мордочка так, что она не могла пить, - сообщила директор приюта Наталья Миндрина.

Несколько часов подряд волонтеры отмывали токсичную смолу, срезали шерсть. Они признаются: у видевших немало искалеченных животных людей шок от такой жестокости.

Приют «Лисена» просит помощи у всех неравнодушных. Для лечения животных необходимы лекарства (подробности).