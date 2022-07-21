В Волгограде охранник воровал и продавал фанатам форму «Ротора»

Фанаты платили хорошие деньги, чтобы иметь в коллекции настоящую роторовскую форму. Фото: СК "Ротор"

У СК «Ротор» множество фанатов. В последние полтора месяца к радости поклонников команды сразу на нескольких сайтах появилась в продаже оригинальная форма игроков. Но как оказалось, продавец – обычный вор и его уже задержали.

В полицию пожаловался директор клуба. Он сообщил, что в последнее время из раздевалок исчезает форма игроков с фирменным логотипом. После расследования и просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что кражи совершал 65-летний охранник. Много он не заработал. Потому что продавал их за символическую цену в 500 рублей футболка.

Волгоградца задержали. Он во всем признался. Благодаря дознавателям удалось выяснить, где находится часть спортивного обмундирования. Ее изъяли.

- Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, а также определяет сумму причиненного ущерба, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.