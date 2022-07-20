Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 июля 2022 15:01

На Украине погиб 22-летний ефрейтор из Волгоградской области

С Яковом Пятириковым простятся 21 июля
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прощание состоится 21 июля.

Прощание состоится 21 июля.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 21 июля, в городе Палласовка Волгоградской области простятся с 22-летним военнослужащим ВС РФ. Ефрейтор Яков Пятириков героически погиб в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он храбро сражался с националистами, защищая мирных жителей ЛНР и ДНР.

Как сообщает сайта volgograd.kp.ru, военнослужащего похоронят в его родном городе со всеми почестями. Прощание начнется в обед.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.