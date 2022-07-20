В Волгограде территорию бывшего тракторного завода готовят под застройку

В Волгограде надеются застроить территорию бывшего завода. Фото: Архив "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде объявлен аукцион для определения подрядчика проведения инженерных изысканий для разработки проекта планировки и межевания территории бывшего тракторного завода. Торги организовала мэрия Волгограда, а заказчиком работ выступило МБУ «Мегаполис». Начальная цена аукциона составляет 2 миллиона 999 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Скриншот с закупочной документации

По информации в закупочной документации, инженерные изыскания должны пройти на территории тракторного завода, прилегающих кварталах и на балке Мокрая Мечетка восточнее проспекта Ленина. Ориентировочная площадь составляет более 217 га. После заключения контракта подрядчик должен выполнить работы за 60 дней. Для участия в аукционе компании могут подать заявки до 27 июля.

Напомним, еще в 2017 году в Волгограде начались публичные слушания, чтобы руины заброшенного завода превратить в развивающееся место. Время идет, пока же огромная территория тракторного завода остается в заброшенном виде. Весной этого года объявили конкурс на лучший вариант застройки, его проводит Союз архитекторов России и комитет архитектуры и градостроительства региона. Итоги должны подвести в августе, победителям вручат 500 тысяч рублей.