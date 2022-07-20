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Происшествия20 июля 2022 14:06

Волгоградцу дали два года тюрьмы за угрозу убить и зарезать полицейского

Мужчину отправили в колонию строгого режима
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский суд Волгограда вынес приговор подсудимому Бухаленкову. Мужчине дали 2 года колонии строгого режима за угрозы в адрес сотрудника полиции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в суде ТЗР, в апреле этого года волгоградца задержали за нарушение общественного порядка. В отделе полиции мужчина стал вести себя неадекватно. Он бросался на стража порядка и выкрикивал, что зарежет и убьет правоохранителя.

В суде Бухаленков признал свою вину. Служитель Фемиды учел тот факт, что подсудимый был рецидивистом.

- Приговором суда от Бухаленков был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком 2 года, - отметили в суде.