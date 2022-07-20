«Россети Юг» улучшили электроснабжение двух удаленных населенных пунктов в Волгоградской области

Фото предоставлено «Россети Юг»

Подстанция питает электроэнергией более 1 000 жителей удаленных населенных пунктов Новая Паника и Красные Липки, а также две школы и два фельдшерско-акушерских пункта, расположенные на территории этих хуторов.

От исправной работы подстанции зависит также надежное энергоснабжение Краснолиповского филиала сельскохозяйственного предприятия ООО «МясКО». Животноводческое хозяйство специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молочной продукции. Надежное энергоснабжение позволит предприятию использовать современные технологии для успешного воспроизводства племенного хозяйства.

В рамках плановых ремонтных работ энергетики произвели ревизию активной части силового трансформатора 110 кВ, выполнили замену резиновых уплотнений, покраску бака, сушку и очистку трансформаторного масла.

Материал предоставлен «Россети Юг».