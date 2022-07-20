В Волгоградской области 21 июля температура воздуха опустится до 11 градусов

В Волгограде в среду будет меньше +30 градусов Фото: Екатерина СИМОХИНА

По вечерам в Волгограде и области в последние дни не так жарко. Чувствуется прохлада, а ближайшей ночью температура воздуха местами опустится до +11 градусов. Днем в среду также будет несильно жарко. 21 июля в районах региона пройдут кратковременные дожди с грозами, при которых порывы южного ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. В областном центре осадки не ожидаются.

По области в ночь на среду температура воздуха будет +14...+19º, при прояснении до +11º, днем +21...+26º, местами +26...+31º. В Волгограде в ночные часы +17...+19º, днем +26...+28º.

Несмотря на небольшое снижение температуры, в регионе сохраняется тревожная обстановка в лесах. 20 и 21 июля в Суровикинском, Чернышковском, Иловлинском, Клетском и Палласовском районах будет чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса. Высокая пожароопасность прогнозируется в центральных и северо-западных районах. Об этом сообщили в региональном Главке МЧС.