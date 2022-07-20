В Волгоградской области расширили перечень получающих бесплатные обеды школьников

В школьных столовых будут кормить бесплатно больше детей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты областной думы приняли поправки в статью 46 Социального кодекса Волгоградской области, которые расширяют перечень школьников, которые будут бесплатно получать горячее питание, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

Раньше за счет муниципалитета бесплатное горячее питание в школе получали лишь ребята из семей, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. При этом распространялось действие статьи только на тех, кто получает ежемесячное пособие в центрах соцзащиты. С апреля 2022 года малоимущие семьи получают еще и президентские выплаты на детей от 8 до 17 лет через ПФР. Эту категорию тоже внесли в список льготников, которые будут кушать в школьной столовой бесплатно.