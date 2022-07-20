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Общество20 июля 2022 12:18

В Волгоградской области расширили перечень получающих бесплатные обеды школьников

Депутаты облдумы приняли поправки в Социальный кодекс региона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В школьных столовых будут кормить бесплатно больше детей.

В школьных столовых будут кормить бесплатно больше детей.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты областной думы приняли поправки в статью 46 Социального кодекса Волгоградской области, которые расширяют перечень школьников, которые будут бесплатно получать горячее питание, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном парламенте.

Раньше за счет муниципалитета бесплатное горячее питание в школе получали лишь ребята из семей, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. При этом распространялось действие статьи только на тех, кто получает ежемесячное пособие в центрах соцзащиты. С апреля 2022 года малоимущие семьи получают еще и президентские выплаты на детей от 8 до 17 лет через ПФР. Эту категорию тоже внесли в список льготников, которые будут кушать в школьной столовой бесплатно.