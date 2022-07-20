Ремонт пяти поликлиник начался в Волгоградской области

Поликлиники обновят изнутри и снаружи. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Волгоградской области начался капитальный ремонт еще пяти поликлиник – в Волгограде, Урюпинске, Иловлинском, Ольховском и Котовском районах. Здания медучреждений ждет капитальный ремонт с заменой инженерных сетей, после в обновленных помещениях разместят новое оборудование, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

В Волгограде обновят филиал поликлиники №3 на улице Новороссийской. До конца 2022 года там завершат замену сетей и отремонтируют кабинеты. До этого начались работы и в основном здании на Советской.

В поликлинике Иловлинской ЦРБ ремонт продлится до конца 2023 года. Обновят полностью все два этажа, заменят кровлю. Также за два года преобразится поликлиника Котовской ЦРБ. За полгода сделают крышу, фасад, заменят коммуникации. В следующем году приступят к внутренней отделке и обновят отопление.

Трехэтажное здание поликлиники Урюпинской ЦРБ в этом году обновят и изнутри, и снаружи. Два года продлится ремонт в поликлиническом отделении Ольховской ЦРБ.

Всего до конца 2025 года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» приведут в порядок 95 медучреждений региона.