Пенсионерка из Волгоградской области выиграла в лотерею квартиру у моря

Фото публикуется с разрешения победительницы.

Пенсионерка из Волгоградской области Надежда Кузнецова выиграла в лотерею квартиру у моря стоимостью 4 миллиона рублей. Лотерейные билеты женщина покупает давно, в этот раз, получив пенсию, тоже приобрела билетик «Жилищной лотереи». Женщина и не ожидала, что исполнится ее давнишняя мечта - жить на юге, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Как призналась волгоградка, на почте она искала билет, в котором есть даты рождения ее близких. Таких оказалось сразу четыре, и билетик стал действительно счастливым и хорошим подарком к юбилею. Результаты лотереи на сайте «Столото» женщина перепроверила несколько раз.

- Меня трясло от эмоций, даже всплакнула от счастья! Мой отец участвовал в лотереях всю жизнь, но крупной суммы так и не выиграл, - призналась потом волгоградка.

Выигрыш волгоградка предпочла взять деньгами. К этой сумме добавит сбережения и купит жилье берегу Черного или Азовского моря, куда к ней будут приезжать две внучки.