В Волгограде обрушилось здание ярмарки

На место прибыли сотрудники МЧС. Фото: Архив "КП".

Днем 20 июля на «Народной ярмарке» в Дзержинском районе Волгограда обрушилась часть здания. Рухнула торцевая часть продовольственного корпуса. К счастью, обошлось без пострадавших. Фрагменты конструкций обрушились во время строительных работ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- По информации собственника, во время проведения строительных работ на торцевой части здания продовольственного корпуса произошло падение фрагментов конструкций, - уточнили в мэрии.

На место случившегося приехали сотрудники МЧС и администрации Дзержинского района. Сообщается, что на участке, где работали строители, не располагались прилавки.