В «Ситиматик-Волгоград» состоялось первое образовательное мероприятие на площадке «Музея не мусора»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Первый обучающий семинар на площадке «Музея не мусора» регионального оператора собрал команду единомышленников из молодежных объединений Волгограда. «Ситиматик-Волгоград» провел для них встречу на тему «Система обращения с отходами в Волгоградской области и раздельное накопление отходов». В группу участников вошли представители «Молодежно-подросткового центра Тракторозаводского района Волгограда», подростковых клубов «Вектор», «Заря», «Старт» и центра социальных программ РУСАЛ. Все они в своей деятельности с подрастающим поколением уделяют большое внимание экологической составляющей, однако, как отметили сами участники семинара, базовых знаний о системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) иногда не хватает.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В ходе семинара поговорили о взаимодействии человека с окружающей средой, о видах природных ресурсов, об их сокращении за счет постоянно увеличивающегося процесса потребления и, соответственно, о растущем количестве образуемых человеком отходов. Так, по данным ВЦИОМ, в настоящее время один среднестатистический россиянин производит порядка 410 кг отходов, что вдвое больше, чем в 2000 году. Поэтому разговор коснулся темы сокращения потребления за счет экопривычек и осознанности покупок, а также важности вторичной переработки отходов. Участникам были представлены возможности регоператора в данном направлении – собственная сортировочная линия с отбором порядка 10 полезных фракций и экопункт «Вторматик» по приему от населения вторсырья за вознаграждение, с работой которого можно познакомиться в телеграм-канале: https://t.me/vtormatik.

Также была подробно разъяснена внедряемая в Волгограде двухконтейнерная система сбора отходов. Эта тема вызвала большой интерес и запрос на предоставление разъяснительных и методических материалов по правильному обращению с отходами. Представители молодежных объединений планируют использовать их в своей работе для популяризации практики раздельного сбора отходов (РСО) в нашем регионе. Со стороны регоператора были предоставлены материалы Школы экономики замкнутого цикла «Зеленый круг» с методическими рекомендациями, сценариями и наглядными пособиями для проведения экологических уроков. Все они являются собственной разработкой специалистов компании «Ситиматик-Волгоград» и успешно используются в работе по экологическому просвещению с 2020 года.

В ходе всего семинара для наглядности активно использовались витрины экспозиции «Музея не мусора», которые, напомним, посвящены наиболее востребованным для переработки вторичным материальным ресурсам – бумаге, пластику, стеклу и металлу. В завершение встречи участники поделились опытом проведения экоактивностей и наметили варианты совместных с региональным оператором акций. Всем были вручены сувениры с символикой экопункта «Вторматик».