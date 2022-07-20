В Волгограде пациент психбольницы погиб, выпав из окна

Скорая помощь госпитализировала пострадавшего, но спасти его не удалось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде выясняют все обстоятельства смерти пациента психиатрической больницы. Мужчина был на лечении в связи с обострением основного заболевания и внезапно резвившимися импульсивными аутоагрессивными действиями. Несколько дней назад он разбил на втором этаже медучреждения окно и выпрыгнул на улицу. Информацию о происшествии сайту volgograd.kp.ru подтвердили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На место случившегося экстренно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в больницу №15. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от полученных травм.