Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2022 10:23

В Волгограде пациент психбольницы погиб, выпав из окна

С серьезными травмами его госпитализировали в больницу №15, где он скончался
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Скорая помощь госпитализировала пострадавшего, но спасти его не удалось

Скорая помощь госпитализировала пострадавшего, но спасти его не удалось

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде выясняют все обстоятельства смерти пациента психиатрической больницы. Мужчина был на лечении в связи с обострением основного заболевания и внезапно резвившимися импульсивными аутоагрессивными действиями. Несколько дней назад он разбил на втором этаже медучреждения окно и выпрыгнул на улицу. Информацию о происшествии сайту volgograd.kp.ru подтвердили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На место случившегося экстренно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в больницу №15. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался от полученных травм.