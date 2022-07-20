В пойме реки Царицы разместят систему водоемов

Водоемы будут поддерживать комфортный микроклимат в пойме. Проект центра "ВЯЗ".

В Волгограде архитекторы продолжают работать над концепцией преображения поймы реки Царицы. Благоустройство начнут в скором времени, как и строительство технопарка. Занимается проектом благоустройства зоны от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной центр ВЯЗ. Его специалисты задумали разместить в пойме реки систему биотопов – участков территории, подходящих для определенных растений и живых организмов. Одни расположат в камышовой зоне, другие в зоне фруктовых садов, часть в центральной прогулочной зоне.

Архитекторы «ВЯЗа» считают, что система водоемов в разных уголках парка послужит созданию разнообразия и определенного микроклимата в пойме, гулять там будет комфортно. Предполагается, что водоемы будут закрытого типа, и люди смогут гулять рядом, наслаждаясь красотой природы.