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Общество20 июля 2022 9:29

В Волгограде уложили первый слой асфальта на улице Качуевской

Водителей предупреждают о пробках и советуют объезжать ремонтируемый участок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ремонт завершат к осени.

Ремонт завершат к осени.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Советском районе Волгограда уже почти уложили первый выравнивающий слой асфальта на улице Качуевской, по которой едут домой от Второй продольной жители микрорайонов Комарово, Ново-Комарово и поселка Кирпичного. Водителям придется еще какое-то время потерпеть пробки на этом участке, пока подрядчик МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» завершит реконструкцию дороги, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

В этом году на улице Качуевской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 850-метровый участок двухполосной дороги. Общая площадь реконструкции - свыше 5000 квадратных метров. Помимо замены асфальта здесь восстановят все колодцы и укрепят обочины. После того, как в лаборатории оценят качество первого слоя покрытия, подрядчику еще предстоит уложить финишный слой асфальтобетона. В его составе применяют специальные минеральные добавки, которые должны увеличить срок службы.

Всего в 2022 году в Советском районе обновят дороги на 13 улицах, в целом по городу – на 70.