В Волжском автомобилист нашел в салоне иномарки тело женщины

Проводится проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Волжского обнаружил в салоне своего автомобиля «Митсубиси» тело неизвестной женщины. Следственный комитет организовал проверку. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, владелец иномарки в июне уехал в командировку. Машину он припарковал во дворе многоэтажного дома №61 на улице 40 лет Победы.

Вернувшись домой в июле, волжанин обнаружил уже разлагающееся тело. Личность женщины устанавливается. Предположительно, она не имела места жительства.

Как уточнила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, на теле нет повреждений и следов насильственной смерти.