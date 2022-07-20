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Происшествия20 июля 2022 9:17

В Волжском автомобилист нашел в салоне иномарки тело женщины

Следственный комитет организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проводится проверка.

Проводится проверка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Волжского обнаружил в салоне своего автомобиля «Митсубиси» тело неизвестной женщины. Следственный комитет организовал проверку. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, владелец иномарки в июне уехал в командировку. Машину он припарковал во дворе многоэтажного дома №61 на улице 40 лет Победы.

Вернувшись домой в июле, волжанин обнаружил уже разлагающееся тело. Личность женщины устанавливается. Предположительно, она не имела места жительства.

Как уточнила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, на теле нет повреждений и следов насильственной смерти.