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Происшествия20 июля 2022 9:13

В Волгограде иномарка сбила 54-летнюю женщину

Пешехода с места ДТП увезли в больницу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщину увезли в больницу.

Женщину увезли в больницу.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

ДТП с участием пешехода случилось в этот вторник на юге Волгограда. На улице 64-й Армии 54-летняя женщина попала под колеса иномарки. С места ДТП ее увезли в больницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель за рулем «Рено Логан» ехал в сторону Советского района, когда на дорогу выбежала женщина. Волгоградка решила проскочить через проезжую часть по «зебре», но на красный сигнал светофора. Закончилось это столкновением с автомобилем.