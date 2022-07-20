В Волгограде иномарка сбила 54-летнюю женщину

Женщину увезли в больницу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ДТП с участием пешехода случилось в этот вторник на юге Волгограда. На улице 64-й Армии 54-летняя женщина попала под колеса иномарки. С места ДТП ее увезли в больницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель за рулем «Рено Логан» ехал в сторону Советского района, когда на дорогу выбежала женщина. Волгоградка решила проскочить через проезжую часть по «зебре», но на красный сигнал светофора. Закончилось это столкновением с автомобилем.