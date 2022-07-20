В Волгограде упавший контейнер с товаром придавил сотрудника магазина

Мужчину увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники следкома организовали проверку после инцидента в продуктовом магазине в Ворошиловском районе Волгограда, где сотрудник получил травмы. Инцидент произошел 14 июня в «Магните» на улице Кузнецкой №69. 22-летний молодой человек в тот день транспортировал контейнер с товаром.

- Он потянул тележку с товаром на себя (в нарушение инструкции), в результате чего она опрокинулась на мужчину, - сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону.

Его госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали перелом 4 и 6 грудных позвонков первой степени. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливается причиненный вред здоровью.