В Волгограде пройдет дармарка бездомных кошек и щенков

Щенки и котята ждут своих людей. Фото: Максим Хмызов

В субботу, 23 июля 2022 года, в Комсомольском саду в центре Волгограда ждут всех, кто любит кошек и щенков и готов принять в свой дом питомца из приютов «Дино», «Зов», «Дог-Шанс», «Любимки», «ДворНяшки». В парке впервые после пандемии пройдет дармарка животных «Дорога домой», сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Чтобы ярмарка прошла не скучно, кинологи покажут танцы с собаками, также в программе развлечения и конкурсы. Начнется дармарка животных «Дорога домой» 23 июля в 12 часов. Продлится мероприятие до 16.00.ю Вход для всех свободный.