Под Волгоградом мужчина подстрелил брата из ружья

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи разбираются в обстоятельствах конфликта между тремя братьями, в результате которого один их них едва не погиб от пулевого ранения. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, 19 июля в частном доме на улице Луговой поселке Чернышковском случилась ссора. Старший брат 58 лет выяснял отношения со средним.

- 58-летний подозреваемый направился по месту жительства своей знакомой, где взял гладкоствольное ружье, после чего вновь отправился к брату, - сообщили в ведомстве.

Он выстрелил в дверь. Пуля угодила в младшего родственника, который вообще не был причастен к выяснению отношений. 45-летний мужчина получил серьезное ранение, он сейчас в больнице. На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».