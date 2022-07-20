Еще 11 медиков из Волгоградской области уехали помогать жителям подшефного района ЛНР

Медики выехали рано утром. Фото: АВО

Утром 20 июля еще 11 врачей из больниц и поликлиник Волгограда, Волжского и Палласовского района уехали в подшефный Станично-Луганский район ЛНР, чтобы обследовать детей Донбасса перед началом учебного года. Первая группа волгоградских медиков с начала июля уже осмотрела 4,5 тысячи взрослых жителей района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По данным облздрава, в группе медиков, отправившихся в Луганскую Народную Республику, специалисты разного профиля - детский невролог, отоларинголог, офтальмолог и хирурги. Специалисты проведут обследование детей перед началом нового учебного года. Взрослым жителям Донбасса будут помогать невролог, офтальмолог и дерматовенеролог. А вслед за врачами в ЛНР поедет передвижной модуль «Диагностика» на базе «Камаза». В мобильной поликлинике два кабинета, аппарат УЗИ, процедурная и кондиционер. Все это может работать автономно за счет бензинового генератора.

Напомним, до этого по поручению губернатора Андрея Бочарова в Станично-Луганский район ЛНР направили 27 медиков. Бригады врачей должны проехать по всем 49 городам и поселкам и оказать помощь 44,5 тысячи человек.