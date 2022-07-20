В Волгограде возле станции «Заканальная» уложили тротуарную плитку

Фото: пресс-служба мэрии.

В южной части Волгограда продолжается благоустройство прогулочной зоны возле станции «Заканальная». К середине лета подрядчик завершил первый этап укладки тротуара – новая плитка появилась на площади более 1,8 тысяч квадратных метров. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, всего замостят 3,5 тысяч квадратов.

Некоторые волгоградцы отмечают, что местами плитка «поплыла». Однако в мэрии поясняют:

- После укладки подрядчик заполнит стыки между плитками песком мелкой фракции для фиксации, затем еще раз обработает брусчатку при помощи вибротрамбовки.

Более того, в течение трех лет подрядчик будет обязан исправить все дефекты по гарантии. Добавим, что территорию оборудуют поливочной системой и озеленят. Там появится парковая мебель, арт-фигуры.