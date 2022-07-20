На юге Волгограда в августе откроют новую ярмарку

Новый рынок будет удобней и чище. Фото: Евгения ГУСЕВА

В августе 2022 года в Красноармейском районе Волгограда откроется новая ярмарка площадью около 400 квадратных метров. Несколько десятков торговых точек будут ждать покупателей у остановки на улице Пролетарской. Сейчас ярмарку готовят к открытию, завершают отделку и оформление торговых мест, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Торговля на ярмарке начнется уже в ближайшие недели, - рассказали в мэрии.

Место новой ярмарки давно известно жителям района. Раньше здесь была стихийная торговля, теперь будет цивилизованная. Купить на этой ярмарке волгоградцы смогут фрукты и овощи, мясо и молочную продукцию, свежий хлеб и зелень. Предусмотрели здесь и места для дачников и садоводов - бесплатные. На ярмарке будут следить за чистотой, должны обустроить и прилегающую территорию. А вся продукция, которую здесь представят, должна пройти санитарно-ветеринарный контроль.

Всего в самом южном районе областного центра на сегодня утверждены места для проведения пяти ярмарок (сельскохозяйственных, разовых и универсальных). В целом по городу таких площадок более 60.