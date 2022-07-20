Детей увезла няня: в Волжском искали сестер 5 и 9 лет

Детей нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заявление об исчезновении двух сестер в полицию Волжского поступило в ночь с 19 на 20 июля. Мама дочек 5 и 9 лет забила тревогу, когда вернулась в полночь после работы домой и не обнаружила детей, которых оставила на 30-летнюю знакомую – по совместительству няню. Начались поиски.

Сразу же проработали основную версию – дети могут оставаться с сиделкой. Однако до женщины долгое время не могли дозвониться. Как выяснилось позже, в том месте, куда няня увезла сестер, попросту не было связи.

- Утром нахождение детей и женщины установлено в Быковском районе. Подруга, уехала по месту жительства, не предупредив мать детей. Преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено, - уточнили в пресс-службе областного Главка МВД.

С девочками все хорошо, они в полном порядке и уже находятся дома.