Тысячи волгоградцев каждый год заболевают лямблиозом

Чаще всего заражаются дети. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области каждый год 1-2 тысячи человек подхватывают паразитов и заражаются лямблиозом, в масштабах планеты – более 200 миллионов. Причем 80% заболевших волгоградцев – это дети. Заболевание передается через предметы, игрушки и рукопожатия. Особенно высок риск заразиться в семье, в школе и детском саду, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Проявляется лямблиоз в кишечнике незначительно или вовсе протекает бессимптомно. У человека, внутри которого поселились паразиты, иногда болит живот, наблюдается вздутие, изжога, повышенная утомляемость и нарушение аппетита. Часто снижается вес, бледнеет кожа. Возможны и аллергические реакции на гибель лямблий внутри организма.

Чтобы не заразиться лямблиозом, санитарные врачи советуют соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, пить только чистую воду и есть мытые овощи и фрукты. Если же в семье кто-то все же подхватил паразитов, обследоваться нужно и всем остальным.