Волгоградские аграрии намолотили 2 млн тонн зерна

Фото: пресс-служба областной администрации.

Уборка зерновых на полях Волгоградской области в самом разгаре. Урожай этого года будет одним из рекордных: аграрии на 20 июля намолотили 2 млн тонн зерна. Это при том, что региону требуется 1,6 млн тонн. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, всего же в этом году запланировано собрать 4,7 млн тонн.

- В амбарах будет достаточно хлеба, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Волгоградской области, страны и сформировать экспортный фонд зерна, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

Среди лидеров по намолоту зерновых – Октябрьский, Чернышковский, Клетский, Котельниковский и другие районы. Самыми урожайными стали поля Новониколаевского и Еланского районов. Напомним, что этот урожай посвящен 80-летию Сталинградской Победы.