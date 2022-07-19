20 июля не будет света в 4 районах Волгограда

Свет вернут в тот же день. Фото: Семен ШПАК

Компания Россети Юг – Волгоградэнерго предупреждает волгоградских потребителей о том, что на среду, 20 июля, они снова запланировали ремонтные и профилактические работы. Из-за этого жителям 4 районов Волгограда придется посидеть без света. Электричество пропадет в 9 утра, а до этого людям дадут спокойно собраться на работу и воспользоваться электроприборами.

Самые незаметные отключения пройдут в Краснооктябрьском районе, под них попадают всего два дома на улице Ватутина: №12 и 14. Здесь света не будет с 9.00 до 17.00. В Советском районе отключат свет на этот же период времени на улице Карла Маркса (дома №9 и 11) и на Авиаторской, 1а.

Более масштабные отключения света пройдут на юге города.

В Красноармейском районе с 9.00 до 13.00 света не будет по адресам:

ул. Компасная, 17-35, 18-36,

ул. Штурманская, 19-37, 16-36,

ул. Староладожская, 15-37, 16-48,

ул. Гремяченская, 39-61, 63, 67.

пер. Штурманский, 5-15, 12

ул. Лениногорская, 15-35, 35а, 18-34,

ул. Глубинная, 15-37, 16-38,

ул. Мачтозаводская, 16-38.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 пропадет электричество у жителей домов:

ул. Алычевая, 21-35,

ул. Абрикосовая, 28-46,

ул. Каштановая, 29-47, 32-50,

ул. Апельсиновая, 31-47, 28-48.

С 9.00 до 12.00 посидеть без света придется потребителям в следующих домах:

ул. Красноозерная, 23-43, 28-56,

ул. Катальповая, 51-57а,

ул. Шелковичная, 25-37,

пер. Катальповый, 1-11, 4-10а