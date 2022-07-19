Проверку системы оповещения 20 июля в Волгоградской области проведут без звука

Проверка пройдет по всему региону. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 20 июля 2022 года будут проверять готовность системы оповещения населения. Но проводить ее будут без звука. Электросирены и громкоговорители на улицах городов и поселков и на предприятиях в этот раз решили не включать. Так что большинство жителей региона проверки не заметят, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Комплексная проверка областной автоматизированной системы централизованного оповещения продлится с 10 до 11 часов утра 20 июля и пройдет как учебная. На этот раз коснется она не населения, а органов управления.