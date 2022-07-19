Волгоградец не смог встать на биржу труда из-за заявления на бумаге

Волгоградец не смог подать заявление на бумаге. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде 55-летний Василий Б. не смог встать на учет в центр занятости из-за того, что заявление о признании его безработным написал на бумаге. Сотрудники госучреждения принимают документы только в электронном виде. Это уже не первая подобная жалоба, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области.

Жлобы на действия центра занятости омбудсмену поступают с начала года. Все дело в том, что с 1 января 2022-го в законодательство внесли изменения. Для обращений в службу занятости установили электронный формат с использованием Единой цифровой платформы. Без вариантов. Теперь многим волгоградцам услуги госучреждения стали недоступны. У кого-то проблемы с наличием компьютера и интернета, кто-не хочет регистрироваться на платформе из-за религиозных или иных убеждений.

Сейчас в Министерстве труда и социальной защиты РФ рассматривают предложения волгоградского омбудсмена по возвращению бумажного взаимодействия.