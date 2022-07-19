Открытая тренировка «Ротора» 21 июля пройдет на «Волгоград Арене»

Тренировка пройдет на поле Волгоград Арены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый матч «Ротора» уже в это воскресенье, а накануне, 21 июля, волгоградский клуб решил устроить большую встречу с болельщиками, пригласив их на открытую тренировку команды. С мая этого года изменилось многое: «Ротор» опустился во вторую лигу, сменил тренера и практически весь состав . Так что у болельщиков есть возможность познакомиться с новичками и их наставником. Пока Алексей Стукалов и его тренерский штаб будут тренировать футболистов, спортдиректор клуба Федор Щербаченко возьмет микрофон и прокомментирует происходящее на поле, представив болельщикам новичков.

Фанаты смогут передать команде свои пожелания. Клуб обещает разыграрть среди присутствующих сувениры и билеты на матчи.

Тренировка на «Волгоград Арене» начнется в 19.00, но пускать зрителей начнут раньше, с 18.00. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, болельщики смогут попасть на арену через гейт №1 (со стороны ЦПКиО).