В волгоградском онкодиспансере проводят уникальные для ЮФО операции

В онкоцентре с открытием нового корпуса осваивают новые операции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За месяц работы рентгенхирургической операционной в новом лечебно-диагностическом корпусе Волгоградского областного онкодиспансера врачи выполнили 10 уникальных для ЮФО операций. Новые виды вмешательств стали доступны больным раком пациентам благодаря современному ангиографу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

Оборудование в операционном блоке нового корпуса онкодиспансера позволяет провести химиотерапию, подведя препарат непосредственно к опухоли. Метод химиоэмболизации дает возможность проводить лечение в локальной зоне и снизить общее воздействие на организм. Как отмечают в облздраве, в перспективе врачи-онкологи освоят и метод стентирования коронарных артерий. Это позволит подготовить к пациентов-сердечников к онкологической операции.