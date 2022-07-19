В Волжском полицейские спасли овчарку из рук живодера

Прогнозы относительно пса неутешительные - раны серьезные. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Скуление, дикий вой и лай собаки раздавались чуть ли не на весь поселок Краснооктябрьский города Волжский в понедельник 18 июля. Они раздавались от одного из частных домов. Соседи, напуганные звуками, вызвали полицию. Приехавшие на место стражи порядка застали во дворе жуткую картину. 44-летняя женщина избивала свою овчарку вилами и киянкой - резиновым молотком. Повсюду была кровь. Овчарка, привязанная на цепь, уже не могла сопротивляться. Волжанка успела серьезно изувечить пса прежде, чем ее остановили. Шансы выжить у него есть, но к сожалению, состояние очень тяжелое.

Женщина избивала пса киянкой и вилами. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас дознаватели решают вопрос о возбуждении в отношении живодерки уголовного дела по ст. 245 УК рФ - жестокое обращение с животным, повлекшим его увечье, совершенное из хулиганских побуждений.

Кстати, в больницу никто из жильцов этого дома не обращался. Так что вряд ли собака кого-то могла покусать. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.