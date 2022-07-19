Волгоградца будут судить за жестокость в воспитании пасынка

Ребенок боялся отчима.

В суд Краснооктябрьского района Волгограда направили дело в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в жестоком обращении с несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Волгоградской области

Шестилетнего мальчика обвиняемый усыновил, когда женился на его маме. Почти сразу волгоградец решил воспитывать ребенка по мужски. За провинности не просто шлепал по попе. А бил по ягодицам и голове. Жена встала на защиту сына, и даже дважды жаловалась на мужа в полицию за такие доисторические методы воспитания. Но после адмнистративных дел и штрафов ничего не поменялось. Муж взялся за старое. Причем подобное поведение было только в отношении пасынка, но не двух родных детей, которые вскоре появились в семье.

В 2021 году волгоградец снова избил ребенка – на этот раз ударил головой о дверь. И женщина снова обратилась в полицию.

В отношении мужчина на этот раз возбудили уголовное дело. Следователи закончили расследование и передали дело в суд. Обвиняемому может грозить до трех лишения свободы или огромный штраф.