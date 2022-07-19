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Происшествия19 июля 2022 12:52

В Волжском с директора строительной фирмы взыщут 13,7 млн неуплаченных налогов

Уголовной ответственности бизнесмен избежал
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Уголовное дело закрыли, но налоги все же заплатить придется.

Уголовное дело закрыли, но налоги все же заплатить придется.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск прокурора и взыскал с директора строительной фирмы в пользу государства более 13,7 миллиона рублей ранее не уплаченных налогов. При этом бизнесмен избежал уголовной ответственности, так как согласно изменениям в законодательство теперь она наступает при уклонении от налогов на сумму более 15 миллионов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как установило следствие, в 2014 и 2015 годах бизнесмен подавал декларации с данными о фиктивных сделках, тем самым «сэкономил» более 13 миллионов рублей на НДС. Решение суда уже вступило в силу, деньги государству коммерсанту придется вернуть.