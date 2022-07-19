В Волжском с директора строительной фирмы взыщут 13,7 млн неуплаченных налогов

Уголовное дело закрыли, но налоги все же заплатить придется. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск прокурора и взыскал с директора строительной фирмы в пользу государства более 13,7 миллиона рублей ранее не уплаченных налогов. При этом бизнесмен избежал уголовной ответственности, так как согласно изменениям в законодательство теперь она наступает при уклонении от налогов на сумму более 15 миллионов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как установило следствие, в 2014 и 2015 годах бизнесмен подавал декларации с данными о фиктивных сделках, тем самым «сэкономил» более 13 миллионов рублей на НДС. Решение суда уже вступило в силу, деньги государству коммерсанту придется вернуть.