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Происшествия19 июля 2022 12:51

В Волгограде на Череповецкой образовалась большая пробка из-за перевернувшейся машины

Водитель иномарки попала в больницу
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Водителям лучше объехать этот участок.

Водителям лучше объехать этот участок.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария на улице Череповецкая в Ворошиловском районе Волгограда произошла около 3 часов 19 июля. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, предположительно, при поытке перестроится из среднего ряда в левый 40-летний водитель «Лексуса» врезался в «Тойоту», которая двигалась в попутном направлении. В результате удара вторая машина перевернулась. 59-летняя женщина из японского авто получила серьезные травмы. Ее на «скорой» увезли в больницу.

На месте сейчас работают экипажи ГИБИДД. Движение на этом участке в сторону центра затруднено. Из-за этого образовалась пробка. Водителям следует в ближайший час искать обходные маршруты.