Волгоградский вуз вошел в топ-20 по зарплатам выпускников-юристов

Волгоградский университет попал на 17 место рейтинга. Фото: ВолГУ

Сайт по поиску работы SuperJob проанализировал зарплаты юристов в России. Аналитики смотрели, какой вуз закончили высокооплачиваемые специалисты, и составили рейтинг из 20 высших учебных заведений, поле окончания которых можно надеяться неплохо заработать.

ВолГУ попал на 17 место. Средняя зарплата выпускников-юристов составляет 72 тысяч рублей. За последний год она подросла на 4 тысячи. А проходной бал в 2021 году составил 87

Соседи по ЮФО также оказались в списке. Например, Южный федеральный университет на 12 месте. Те, кто там учился на юриспруденции, получают в среднем 83 тысячи рублей. На 15 строчке Кубанский государственный университет. Работающие после его окончания юристы могут рассчитывать в среднем на 75 тысяч рублей.

Кстати, 56 процентов выпускников ВолГУ остаются в Волгограде и находят здесь подходящие места для трудовой деятельности.