Фестиваль лотосов впервые пройдет в Волгоградской области

У лотоса будет свой фестиваль. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии в 2022 году устроят первый межрегиональный фестиваль лотосов. В Волгоградской области мероприятия пройдут с 7 по 14 августа, их поделят на образовательный, конкурсный, выставочный и экскурсионный блоки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете по развитию туризма.

Программа фестиваля лотосов еще не утверждена, но уже известно, что волгоградцев пригласят поучаствовать в конкурсе рисунков и фотографии, на пленэр и экскурсии. Также будут занятия йогой, сплавы на байдарках, прогулки на сапах, мастер-классы по каллиграфии и оригами, чайная церемония и экомарафон. А основными площадками фестиваля станут природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», музей Машкова и краеведческий музей, «Старая Сарепта» и ботанический сад, Горьковка и областная библиотека для молодежи. Задействуют в фестивале и ферму «Калинин-парк», корейский центр «Миринэ», студию йоги, глэмпинг и другие объекты.

В Калмыкии фестиваль лотосов продлится с 30 июля по 6 августа 2022 года, в программе - open-air вечеринки, шоу голубей, фестиваль воздушных змеев, этно-рейв-шоу и многое другое. В Астрахани события продлятся целый месяц - с 30 июля по 27 августа. Здесь главной фишкой станет поездка в биосферный заповедник в дельте Волги.