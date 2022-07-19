Под Волгоградом суд обязал привести в порядок противорадиационные укрытия

Администрацию района обязали исправить нарушения по содержанию убежища. Фото: Архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Решением районного суда в Дубовке должны привести в порядок объекты гражданской обороны - противорадиационного укрытия. Ранее их состояние проверила прокуратура вместе со специалистами ГУ МЧС России по Волгоградской области. На территории Дубовской Центральной районной больницы, школы №1 и «Хозяйственно-эксплуатационной службы» были выявлены нарушения по содержанию и использованию объектов гражданской обороны. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Дубовский районный суд Волгоградской области.

Школу №1, ЦРБ, «Хозяйственно-эксплуатационную службу», а также администрацию Дубовского района обязали устранить нарушения в противорадиационных укрытиях. Решение суда в законную силу не вступило, его можно обжаловать.