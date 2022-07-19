На волгоградца возбудили уголовное дело за вылов 2-метровой белуги

Фото: Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу

Волгоградская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела за незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов. В июле полицейские поймали браконьера в акватории Волги у хутора Громки Светлоярского района. На моторной лодке «Казанка» он использовал запрещенную самодельную крючковую снасть, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Поймал 51-летний мужчина 2-метровую белугу, вес которого составил около 130 кг.

Известно, что самка белуги была с икрой, вес которой составил более 8 кг. За незаконную ловлю особо ценных водных биологических ресурсов государству был причинен ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей. Браконьер может сесть в тюрьму на срок до 4 лет и выплатить штраф до миллиона рублей.