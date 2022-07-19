Под Волгоградом мужчина открыл стрельбу из автомата

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На окраине Ленинска вечером 18 июля местные жители услышали звуки стрельбы из автомата. Они вызвали полицейских, которые прибыли на место случившегося. Там оказалась компания пьяных мужчин, один из них – 39-летний неработающий местный житель – решил пострелять. Он произвел выстрели из охолощенного автомата АК74У-СО. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские изъяли оружие для стрельбы холостыми патронами и 2 магазина, доставив мужчину в отдел МВД. Он рассказал, что купил АК74У-СО в Москве, но не уведомил о данном факте подразделение росгвардии, нарушив законодательство. За стрельбу жителю Ленинска грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.

Напомним, в Волгограде 17 июля местный житель устроил стрельбу рядом с жилыми домами.