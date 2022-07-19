В Волгограде не нашлось желающих отреставрировать танк Т-34

Фото с документации на сайте госзакупок

В Волгограде на аукцион по реставрации памятника танку Т-34 в Тракторозаводском районе не было подано ни одной заявки. Желающих восстановить объект культурного наследия за 4, миллиона рублей не нашлось. Поэтому электронные торги были признаны несостоявшимися, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Памятник на площади Дзержинского у бывших проходных тракторного завода давно находится в неудовлетворительном состоянии, что было указано и в закупочной документации. По контракты подрядчику нужно было очистить, выполнить грунтовку и покраску танка, восстановить постамент и асфальт вокруг него. Также нужно было заняться озеленением вокруг объекта культурного значения. Однако пока легендарный танк продолжит стоять в нынешнем виде.