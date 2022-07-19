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Общество19 июля 2022 8:22

В Волгограде можно наблюдать яркий парад планет

В небе выстроятся Венера, Марс, Юпитер и Сатурн
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Чаще смотрите на небо - это красиво.

Чаще смотрите на небо - это красиво.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У современного вечно занятого человека совсем нет времени смотреть в небо. Но это полезно не только для глаз, но и для души. Волгоградский планетарий сообщил еще об одной чудесной причине, почему надо устремить свой взгляд наверх. С сегодняшнего дня и до начала августа в небе можно наблюдать парад планет. Его хорошо можно рассмотреть в безоблачную ночь. На юго-востоке появится оранжевый Марс и белый Юпитер, на южной стороне будет виден желтый Сатурн, а на северо-востоке прекрасная Венера.

Кстати, лето славится своими звездопадами. Также готовьте желание и отправляйтесь наслаждаться ночной россыпью на небе.