В Волгограде можно наблюдать яркий парад планет

Чаще смотрите на небо - это красиво. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У современного вечно занятого человека совсем нет времени смотреть в небо. Но это полезно не только для глаз, но и для души. Волгоградский планетарий сообщил еще об одной чудесной причине, почему надо устремить свой взгляд наверх. С сегодняшнего дня и до начала августа в небе можно наблюдать парад планет. Его хорошо можно рассмотреть в безоблачную ночь. На юго-востоке появится оранжевый Марс и белый Юпитер, на южной стороне будет виден желтый Сатурн, а на северо-востоке прекрасная Венера.

Кстати, лето славится своими звездопадами. Также готовьте желание и отправляйтесь наслаждаться ночной россыпью на небе.