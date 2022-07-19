Волгоградский губернатор подписал поправки в закон о переименовании населенных пунктов

Переименовывать населенные пункты без учета мнения жителей нельзя Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал поправки в закон, регламентирующие правила переименования населенных пунктов. Документ был официально опубликован 18 июля. Скорректированная статья 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области» начнет действовать с 28 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный закон.

В документе указано, что органы власти могут менять названия населенных пунктов – от хуторов до районов – с учетом мнения местных жителей.

- Мнение населения о предложении выражается представительным органом соответствующего муниципального образования в решении, принятом на основании результатов местного референдума, - говорится в поправках к закону.

Напомним, депутаты Волгоградской областной думы решили изменить правила переименования населенных пунктов. В изначальной редакции закона предполагалось, что менять названия можно было бы без референдума. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что переименовывать районы, города или хутора необходимо только с учетом мнения граждан, и внес правку в проект закона. Парламентарии приняли документ в двух чтениях.

Отметим, в Волгоградской области в мае начали обсуждать возможное переименование Киквидзенского района в Преображенский. Несколько лет не утихают споры о том, нужно ли Волгограду изменить название на Сталинград. На прошлой неделе эти разговоры вновь усилились.