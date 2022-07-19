В Волгограде перекроют улицу Глазкова из-за ремонта теплотрассы под линией СТ

Часть трамвайной линии разберут. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на неделю перекроют движение транспорта на улице Глазкова и демонтируют 25-метровый участок трамвайных путей линии скоростного трамвая. С 21 по 24 июля ресурсоснабжающая организация запланировала реконструкцию теплового канала, который проходит под линией СТ на пересечении улицы Глазкова и проспекта Ленина, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Концессии теплоснабжения».

- С 21.00 19 июля до 21.00 27 июля 2022 года будет временно приостановлено движение автотранспорта на участке дороги улицы Глазкова, примыкающей к проспекту Ленина, - рассказали коммунальщики. - А для скоростного трамвая МУП «Метроэлектротранс» разработало специальную схему работы.

Теплотрасса проходит под линией скоростного трамвая на глубине 3,5 метра. Магистральный трубопровод диаметром 530 мм обеспечивает теплом более 20 тысяч волгоградцев. Проложили его еще в 70-х годах прошлого века, требуется замена. В ближайшую неделю бригады «Концессий» установят новые железобетонные перекрытия теплового канала. Обойдутся без отключений горячей воды. Но придется снимать 25 метров трамвайного полотна и перерыть дорогу. Поэтому движение автомобилей перекроют до тех пор, пока не восстановят асфальт.

С 21 по 24 июля скоростной трамвай перейдет на специальную схему движения. Пассажирам придется делать пересадку на ЦПКиО из-за ремонта теплотрассы.